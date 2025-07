A14 chiusa per mezzo in fiamme tra Pescara ovest e Pescara nord

agenzia

Si registrano 4 km di coda in direzione Ancona

PESCARA, 24 LUG – Verso le 19:00, sull’autostrada A14 è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Pescara Ovest e Pescara Nord, in direzione Ancona, a causa di un veicolo in fiamme all’altezza del km 369. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia. Attualmente il traffico è bloccato e si registrano 4 km di coda in direzione Ancona. Gli utenti diretti ad Ancona devono uscire a Pescara Ovest, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A14 all’altezza di Pescara Nord.

