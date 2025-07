Abodi a Linosa visita area dove verrà creata cupola geodetica

agenzia

Progetto finanziato dal ministero per 1,9 milioni

LAMPEDUSA, 03 LUG – Il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, accompagnato dal sindaco delle Pelagie Filippo Mannino, è giunto a Linosa con una motovedetta della guardia di finanza e sta visitando l’area di via Pozzolana dove verrà realizzata la cupola geodetica per attività sportive e convegni finanziata dal ministero con 1.947.000 euro. Al ministro è stato illustrato il progetto ed ha avuto modo anche di fermarsi a chiacchierare con qualche isolano. Il finanziamento è stato ottenuto dal Comune delle isole Pelagie grazie all’avviso rivolto alle isole minori per il recupero delle aree urbane e la promozione dell’inclusione sociale.

