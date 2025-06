Abodi, Cortina villaggio sarà pronto per l’inaugurazione

agenzia

Arriveranno anche i 400 milioni per la viabilità

SACILE, 13 GIU – “Per quanto riguarda il villaggio olimpico di Cortina, noi sappiamo che i problemini fanno parte del percorso, imprese come quelle alle quali stiamo concorrendo sono costellate di insidie e anche di problematiche che vanno gestite, così come abbiamo gestito, nello spirito di operosa collaborazione, la pista da bob. E, quindi, anche il villaggio sarà pronto, quando arriverà il giorno noi saremo lì, mi auguro a gioire come tutta l’Italia”. Lo ha detto il ministro dello Sport, Andrea Abodi, a margine di un evento pubblico a Sacile (Pordenone). “I 400 milioni per la viabilità di Cortina arriveranno – ha aggiunto – perché noi abbiamo assunto un impegno suddividendolo, anche per ragioni pratiche, per evitare immobilizzazioni finanziarie eccessive. E anche per evitare di immaginare cantieri durante i Giochi: quello che comunque ci siamo impegnati a fare lo faremo e questa sarà una delle opere che abbiamo semplicemente spostato, come inizio dei cantieri, per ragioni pratiche, ma gli impegni si mantengono”.

