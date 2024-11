Abusa di una 16enne, bloccato da alcuni cittadini e arrestato

agenzia

Vicino alla stazione di Tivoli, la ragazza chiedeva aiuto

ROMA, 03 NOV – Arrestato dai carabinieri della compagnia di Tivoli un ventiquattrenne, originario del Bangladesh senza fissa dimora, che avrebbe abusato di una sedicenne ieri sera nei pressi della stazione ferroviaria di Tivoli. L’uomo è stato bloccato da alcune persone presenti che, sentendo le richieste di aiuto della ragazza, sono subito intervenute e hanno dato l’allarme ai carabinieri. La ragazza è stata accompagnata in ospedale dove è stato attivato il codice rosa e, poi, ascoltata in modalità protetta alla presenza di un’esperta. L’uomo è stato portato nel carcere di Rebibbia a disposizione della Procura per la richiesta di convalida e di applicazione della misura cautelare.

