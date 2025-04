Abusa di una giovane e sferra un pugno alla sorella, denunciato

agenzia

L'aggressione in un locale a Trieste, intervento dei carabinieri

TRIESTE, 18 APR – Ha abusato di una giovane in un locale a Trieste e, dopo che la sorella e un’amica lo hanno raggiunto al bancone e accusato dell’aggressione, ha sferrato un pugno alla sorella della vittima. E’ accaduto la settimana scorsa durante una pausa pranzo lungo le Rive della città. Il giovane, di origini macedoni, è stato denunciato dai carabinieri e dovrà rispondere dei reati di violenza sessuale e lesioni. Secondo una ricostruzione, il giovane, studente universitario con visto di studio scaduto ma in corso di rinnovo, ha abusato di una delle tre giovani, anch’esse studentesse universitarie, mentre consultavano il menù nell’atrio del locale, allontanandosi poi indifferente verso l’ingresso. La sorella e l’amica della vittima hanno iniziato a urlare, mentre la giovane è uscita dal locale sotto shock. Le studentesse lo hanno quindi seguito fino al bancone dove si era accomodato continuando a urlare e chiedendo spiegazioni. In un primo momento l’aggressore ha ignorato le due ragazze; successivamente le ha minacciate e ha sferrato un pugno all’altezza del collo alla sorella della vittima. Il personale di sala ha chiamato il Nue112 e sul posto sono intervenuti i carabinieri e un’autoambulanza. La ragazza ferita è stata ricoverata in pronto soccorso in codice arancione, mentre l’aggressore è stato portato negli uffici del Comando Stazione carabinieri di Via Hermet, dove è stato deferito in stato di libertà.

