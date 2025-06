Abusarono di ragazza, 2 pallanuotisti condannati a oltre 6 anni

agenzia

Per la vittima disposta una provvisionale da 50 mila euro

GENOVA, 10 GIU – Sono stati condannati a sei anni e sei mesi e a sei anni e tre mesi i due studenti universitari genovesi, pallanuotisti che hanno militato in A, accusati di avere abusato nel 2022 di una ragazza dopo una serata in discoteca a Genova. La pm Gabriella Dotto aveva chiesto la condanna a otto anni e due mesi e otto anni e sei mesi. Disposto il pagamento di una provvisionale di 50 mila euro. Ai due è contestata anche l’accusa di revenge porn per avere scambiato alcuni video di rapporti sessuali, con donne consenzienti, su alcune chat con amici. Secondo quanto ricostruito dal pubblico ministero e dalla squadra mobile, i due ragazzi (difesi dagli avvocati Andrea Vernazza e Fabio La Mattina) avrebbero fatto bere la giovane (assistita dall’avvocato Massimo Boggio) e poi l’hanno invitata a casa di uno dei due. Una volta in casa sarebbe iniziato l’incubo per la donna, immortalato anche coi telefonini. I due le avrebbero provocato anche lesioni, secondo l’accusa. Gli investigatori avevano poi convocato le ragazze. Una di queste (assistita dall’avvocato Pietro Bogliolo) si era riconosciuta. A lei è stata assegnata una provvisionale di 10 mila euro. I due pallanuotisti hanno sempre detto che i rapporti con la giovane erano stati consensuali.

