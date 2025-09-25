Abusi su 3 ospiti in una struttura per disabili, un arresto

agenzia

La denuncia delle pazienti, in carcere un operatore sanitario

COMO, 25 SET – I carabinieri di Cantù (Como) hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino romeno di 38 anni impiegato come operatore socio sanitario in una struttura per disabili. L’arresto è l’esito di una indagine avviata a partire da almeno tre denunce presentate da altrettante ospiti della struttura. Le donne – 20, 29 e 48 anni, tutte ritenute pazienti fragili – sarebbero state costrette lo scorso agosto a visionare film pornografici contro la propria volontà e a subire altri abusi sempre da parte dell’operatore socio-sanitario. I carabinieri indagano anche sul presunto stupro di due delle tre pazienti.

