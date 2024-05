Abusi su compagna durante gita, tre quattordicenni indagati

agenzia

Iscritti anche due docenti per omesso controllo

FROSINONE, 14 MAG – Una gita scolastica diventata un incubo per una tredicenne della provincia di Frosinone: al suo ritorno dalla Toscana, dove aveva trascorso qualche giorno in un viaggio d’istruzione insieme agli altri compagni di scuola media, ha raccontato in lacrime alla madre di essere stata abusata. La donna ha subito sporto denuncia ai carabinieri che hanno avvisato la competente procura dei minorenni di Firenze, perchè il fatto sarebbe avvenuto in una stanza d’albergo a Chianciano durante l’ultima tappa del viaggio d’istruzione prima del rientro in Ciociaria. Stando al racconto della tredicenne, anticipato dall’edizione di Frosinone del quotidiano Il Messaggero, mentre si trovava nella sua stanza avrebbero bussato tre compagni quattordicenni. Uno dei tre avrebbe commesso gli abusi mentre gli altri due guardavano divertiti. Nella stanza c’erano altri due compagni ai quali la ragazzina avrebbe chiesto aiuto ma che sono rimasti impietriti. I carabinieri del comando provinciale di Frosinone stanno effettuando gli accertamenti disposti dal magistrato che ha indagato i tre minori per violenza sessuale e due docenti per l’omesso controllo della scolaresca.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA