Abusi su giocatrici minori, arrestato allenatore volley

Modena, almeno due le denunce. Episodi negli spogliatoi

MODENA, 21 MAG – Un allenatore di una squadra di pallavolo giovanile di Modena è stato denunciato da almeno due minorenni per violenze sessuali che sarebbero avvenute dopo gli allenamenti. L’uomo in seguito è stato arrestato ed attualmente si trova ai domiciliari, con il braccialetto elettronico. A riportarlo è l’edizione locale de il Resto del Carlino. Le denunce risalirebbero allo scorso marzo, una sarebbe stata presentata dopo che una minore avrebbe confidato ai propri genitori le attenzioni subite dall’allenatore. Gli episodi sono ora sotto la lente della procura dei minori di Bologna, che indaga per violenza sessuale aggravata; sarebbero accaduti tutti negli spogliatoi e non si può al momento escludere che anche altre giocatrici minorenni abbiamo subito le stesse violenze.

