Abusi su una dodicenne, in carcere la madre e il compagno

agenzia

Arresto dopo la confidenza del fratello della ragazzina al padre

AOSTA, 08 APR – Una coppia valdostana – lei trentenne, lui più giovane – è finita in carcere con l’accusa di abusi sulla figlia dodicenne della donna. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip di Aosta. Secondo quanto riporta il settimanale Gazzetta Matin, l’uomo avrebbe abusato più volte della ragazzina, approfittando della complicità della propria compagna. A far emergere la vicenda sarebbe stata una confidenza del fratello minore della vittima al padre, che si è quindi rivolto alle forze dell’ordine. Le indagini, affidate alla polizia, hanno poi portato alla richiesta di custodia cautelare formulata dalla procura di Aosta al giudice per le indagini preliminari. L’ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita nei giorni scorsi e la donna sarebbe stata arrestata mentre si trovava sul posto di lavoro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA