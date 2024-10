Abusi su una paziente, pneumologo Richeldi rinviato a giudizio

agenzia

La difesa, 'no a condanne mediatiche, aspettiamo processo'

ROMA, 02 OTT – Il gup di Roma ha rinviato a giudizio il professore Luca Richeldi, primario di pneumologia del Policlinico Gemelli, accusato di violenza sessuale ai danni di una paziente. Dopo il no al patteggiamento il giudice ha reso noto, in apertura di udienza, anche la decisione del presidente del tribunale che non ha accolto la richiesta di astensione del gup avanzata dai difensori del medico. Il processo è stato fissato al prossimo 3 giugno. “Mi pare si sia deciso di dare a questa vicenda per via mediatica una dimensione diversa da quella che le è propria sul piano giudiziario. Non a caso, molti dimenticano che la richiesta di patteggiamento aveva trovato la piena condivisione da parte della Procura, che aveva manifestato incondizionato consenso dapprima alla richiesta scritta e poi in udienza, peraltro per il tramite di magistrati diversi, i quali hanno tutti espressamente condiviso la congruità della proposta: evidentemente essa non era così stravagante come molti si affannano ad affermare”, ha detto Carlo Bonzano, difensore dello pneumologo Luca Richeldi.

