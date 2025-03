Abusi sugli allievi, condannato allenatore di minibasket

agenzia

Decisione del Gup Trieste. Nel telefono foto e video dei bimbi

TRIESTE, 14 MAR – Un sessantenne della Bassa Friulana, allenatore di un gruppo di allievi di minibasket, è stato condannato dal Gup del Tribunale di Trieste a 5 anni di reclusione (pena ridotta per il rito abbreviato), in quanto ritenuto responsabile di detenzione di materiale pedopornografico e di violenza sessuale nei confronti di minorenni. Lo riporta il Messaggero Veneto. Nel suo telefono cellulare – come ricostruisce il quotidiano – erano stati trovati video di alcuni allievi, tra i 6 e i 10 anni, fatti allenare nudi e altre foto e video rubati negli spogliatoi. Da accertamenti investigativi erano emersi anche episodi di abusi nei confronti dei bambini. L’indagine è partita nel 2023 in seguito a una serie di segnalazioni giunte alla Procura di Trieste da parte di alcuni genitori. Gli accertamenti sono stati svolti dai carabinieri. Dopo gli interrogatori sono stati collocati nei luoghi degli allenamenti microfoni e telecamere. L’uomo è stato sottoposto anche a perquisizione domiciliare. Una volta avuto conferma delle segnalazioni dei genitori, il coach è stato sottoposto a una prima misura cautelare, il divieto di avvicinamento alle persone offese minorenni e alle loro famiglie, oltre che alla palestra dove esercitava le lezioni di minibasket. Parallelamente è iniziato l’iter processuale che qualche giorno fa ha portato alla condanna di primo grado. Per l’uomo è stato disposto anche un anno di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai minori coinvolti nella vicenda al termine dell’esecuzione della pena.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA