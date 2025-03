‘Accanto’, da una classe lucana una canzone contro il bullismo

agenzia

Dal Pitagora di Bernalda con la band dei Krigga Reggae

BERNALDA, 12 MAR – E’ titolata “Accanto” la canzone realizzata dai ragazzi della classe II C della scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo “Pitagora” di Bernalda (Matera) e tratta il tema della lotta contro il bullismo. L’uscita del brano è prevista per domani, 13 marzo, su tutte le piattaforme e nello stesso giorno alle ore 11 su youtube sarà disponibile il videoclip. Il brano è frutto di un laboratorio scolastico di songwriting, “Banchi di prova”, diretto dalla docente di musica, Silvia Russo con la partecipazione della band lucana Krikka Reggae e ha rappresentato la conclusione di un percorso prima formativo e poi creativo posto in atto dagli alunni. Dopo una serie di incontri specifici, tra i quali anche uno con i carabinieri, sull’amicizia, la condivisione, il rispetto, hanno realizzato il testo e successivamente lavorato sulla composizione degli arrangiamenti musicali. L’ultima fase ha riguardato la realizzazione del videoclip. Il lavoro si è inserito nell’ambito del progetto sul bullismo e cyberbullismo svolto dalla dirigente Scolastica, Grazia Maria Marciuliano e dalla referente per il bullismo, Patrizia Petrocelli.

