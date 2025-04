Accertamenti della Digos su gruppo di estrema destra sudtirolese

agenzia

Video Instagram con giovani con passamontagna biancorossi

BOLZANO, 16 APR – La Digos di Bolzano sta effettuando accertamenti sulla “Junge Aktion”, un gruppo di giovani sudtirolesi di estrema destra. Un video Instagram – pubblicato oggi dal quotidiano Tageszeitung – mostra i giovani con passamontagna biancorossi (i colori della bandiera tirolese, ndr.) durante esercizi fisici e di boxe. Si intravede un adesivo con uno slogan in lingua tedesca contro la legge che vieta attività nazionalsocialiste in Germania, il cosiddetto NS-Verbotsgesetz. In un’altra scena un uomo fa il segno ok con tre dita tese, si tratta presumibilmente del saluto del movimento di supremisti bianchi, White Power. Il gruppo si autodefinisce “punta di diamante della gioventù fedele al popolo in Alto Adige. Una gioventù che non abbandona al proprio Paese. Siamo organizzati, disciplinati e attivi – e ci riprendiamo il nostro Paese”, si legge ancora. “Siete interessati? Allora allenati mentalmente, fisicamente e intellettualmente e diventa parte del nostro movimento. Perché il nostro Paese ha bisogno anche di te”. Secondo la Tageszeitung, tra i follower del gruppo su Instagram risultano Jwa, ovvero la pagina del consigliere provinciale Jürgen Wirth Anderlan, come anche numerosi Schützen ed esponenti dell’estrema tedesca nel mondo di lingua tedesca. E’ massimo il riserbo della Questura di Bolzano sugli accertamenti in corso.

