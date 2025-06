Accertamenti della polizia per manifesti Israeli not welcome

agenzia

Sei giovani in possesso dei cartelli, si valutano responsabilità

MILANO, 26 GIU – La Polizia di Stato di Milano ha avviato gli accertamenti per l’affissione, avvenuta la scorsa notte, in diverse zone di Milano, di manifesti con la scritta “Israeli not welcome”. In particolare – spiega la Polizia in una nota – si stanno valutando eventuali responsabilità di sei giovani, tre ragazzi e tre ragazze trovati in possesso dei manifesti nel corso dell’incrementata attività di vigilanza e controllo degli obiettivi sensibili milanesi. Le verifiche – continua la nota – sono volte a poter ricostruire i fatti accaduti e individuare i responsabili, anche sulla base delle immagini di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti nei luoghi delle affissioni. I fatti finora accertati – conclude il comunicato – sono stati immediatamente segnalati alla Procura della Repubblica di Milano per ogni necessaria valutazione e per il coordinamento delle ulteriori indagini.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA