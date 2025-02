Accoltella 3 persone in bar nel goriziano, arrestato incensurato

agenzia

Comune Gradisca "sgomenti", uomo segnalato dai suoi familiari

GRADISCA D’ISONZO, 17 FEB – L’uomo, di 30 anni, che ieri sera ha accoltellato tre persone in un bar di Gradisca d’Isonzo (Gorizia), è stato arrestato poche ore dopo i fatti. Si tratta di una persona incensurata, ma già segnalata alle forze dell’ordine per alcuni comportamenti anomali. Dopo essere entrato nel locale, l’uomo, armato di coltello, ha colpito un cliente, poi una ragazza – la più grave, seppur non in pericolo di vita – e, infine, il barista, intervenuto per cercare di fermarlo. Da quanto si è appreso, sono stati gli stessi parenti dell’aggressore a segnalare alle forze dell’ordine il congiunto, una volta rientrato a casa sporco di sangue. Sono infatti persone del posto, cittadini italiani. Ancora da chiarire il movente: sembra ci siano stati dissidi con dei familiari di uno degli aggrediti, ma la ricostruzione è ancora parziale e l’aggressore è sembrato poco lucido. Sulla vicenda c’è da registrare anche una nota ufficiale diffusa dal Comune di Gradisca d’Isonzo. “Solo poche ore fa si è verificato un grave episodio di aggressione che ha profondamente scosso la nostra comunità lasciandoci tutti increduli e sgomenti. L’accoltellamento di tre giovani in un locale del centro è un fatto che non rappresenta in alcun modo la nostra comunità, fatta di rispetto, convivenza e sicurezza. Esprimiamo la piena vicinanza alla ragazza e ai due ragazzi vittime dell’aggressione. Solidarietà al gestore del locale e a quanti intervenendo hanno evitato ulteriori gravi conseguenze”.

