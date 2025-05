Accoltella al viso coinquilina, arrestata per tentato omicidio

agenzia

Firenze, lite per motivi di convivenza nello stesso appartamento

FIRENZE, 05 MAG – Arrestata per il tentato omicidio di una coinquilina a Firenze. Al culmine di una lite, per motivi di convivenza, l’ha colpita al volto con una coltellata. La polizia ha arrestato una donna di 42 anni dello Sri Lanka, l’episodio risale alla domenica pomeriggio, nel rione del Sodo. Una vicina di casa aveva chiamato soccorso. La ferita, una donna di 30 anni, anche lei cingalese, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Careggi e non risulta in pericolo di vita. Nell’appartamento, dove le due donne abitano insieme, la polizia ha trovato e sequestrato il coltello usato per l’aggressione. La 42enne, su disposizione della procura di Firenze, è stata portata al carcere di Sollicciano in attesa dell’udienza di convalida.

