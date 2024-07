Accoltella donna in strada vicino Roma, arrestato

agenzia

Uomo di 66 anni bloccato da carabinieri e polizia

ROMA, 15 LUG – Ha tentato di uccidere una donna in strada colpendola con un taglierino al volto. Per questo un uomo di 66 anni è stato arrestato al termine di una operazione congiunta di carabinieri e polizia. Il fatto è avvenuto a Villalba, frazione del comune di Guidonia Montecelio in provincia di Roma. Nei suoi confronti la procura di Tivoli contesta il reato di tentato omicidio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA