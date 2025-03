Accoltella due parenti, fermato nel Torinese

agenzia

Carabinieri eseguono provvedimento per duplice tentato omicidio

TORINO, 20 MAR – È stato fermato dai carabinieri in Valle di Susa un quarantunenne accusato di avere ferito a coltellate due parenti. L’accusa è tentato omicidio. L’uomo, di origini marocchine, è il cognato delle vittime, due fratelli, suoi connazionali. L’episodio risale allo scorso 12 marzo e si è verificato in un appartamento nell’abitato di Avigliana (Torino), dove i tre convivono, al termine di una lite scoppiata per futili motivi. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe aggredito uno dei due fratelli, ferendolo in modo grave alle braccia e al collo, e poi avrebbe colpito l’altro, intervenuto per dividerli. In seguito avrebbe utilizzato il coltello su di sé per procurarsi dei tagli e far credere che l’autore del gesto fosse una quarta persona. Il fermo è stato convalidato da un gip del tribunale di Torino.

