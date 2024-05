Accoltella ex moglie, arrestato dai carabinieri. Lei è grave

agenzia

Trasportata da Sassoferrato all'ospedale di Ancona

SASSOFERRATO, 06 MAG – Una donna di 50 anni, è stata accoltellata sotto casa a Sassoferrato (Ancona), in via Bramante dal marito da cui si stava separando. Erano in auto, quando l’uomo ha estratto un coltello e l’ha colpita più volte e in più parti del corpo. Un passante ha sentito le urla e ha aiutato la donna a uscire dall’auto, mentre l’ex marito è fuggito, ma è stata rintracciato poco dopo dai carabinieri e arrestato per tentato omicidio. Lei è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale di Torrette di Ancona in codice rosso, ma cosciente. Lui invece è in caserma dai carabinieri e andrà in carcere.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA