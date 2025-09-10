Accoltella ex nel Varesotto, arrestato per tentato femminicidio

agenzia

Ragazza di 24 anni ricoverata non in pericolo di vita

CASTELLANZA, 10 SET – Un uomo di 33 anni residente a Marnate (Varese) è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Busto Arsizio con l’accusa di tentato femminicidio. L’uomo, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, ieri ha accoltellato la ex convivente di 24 anni nell’abitazione di Castellanza (Varese) dove lei viveva assieme alle due figlie minorenni dopo aver lasciato la casa di Marnate dove la coppia conviveva. Il 33enne ha cercato di farsi aprire dalla vittima che si è rifiutata di farlo entrare e ha quindi scavalcato una finestra entrando in cucina. Al culmine di un violento diverbio ha afferrato un coltello da cucina inseguendo la ex nel frattempo fuggita in cortile. Lì ha raggiunto la ragazza colpendola con diverse coltellate alle braccia, i due fendenti più gravi hanno raggiunto la vittima al collo e ad un rene. I vicini hanno nel frattempo dato l’allarme, sul posto sono arrivati i carabinieri e i mezzi di soccorso. La 24enne è stata trasportata in ospedale, dove è ricoverata in prognosi riservata ma non è fortunatamente in pericolo di vita. Il 33enne è stato rintracciato all’ospedale Humanitas Mater Domini di Castellanza dove si era recato per una ferita alla mano che l’uomo si è procurato durante l’aggressione con il coltello da cucina. I carabinieri lo hanno arrestato per tentato femminicidio ed è attualmente piantonato in ospedale. Secondo i primi riscontri non ci sarebbero denunce per violenza nel passato della coppia.

