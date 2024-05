Accoltella fidanzata e viene arrestato, lei in gravi condizioni

agenzia

La ragazza è comunque riuscita ad avvisare il 112

CASNIGO, 12 MAG – Una ragazza ucraina di 24 anni è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo essere stata accoltellata dal compagno, un romeno di 36 anni, oggi in un boschetto di Casnigo (Bergamo), dove la coppia era arrivata con l’auto. L’uomo è stato poi arrestato dai carabinieri di Clusone con l’accusa di tentato omicidio. La giovane è stata soccorsa dal 118 ed è in gravi condizioni: lei stessa era comunque riuscita a dare l’allarme e ad avvisare il 112. I carabinieri stanno cercando di risalire al movente della violenta aggressione, probabilmente avvenuta al culmine di una lite.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA