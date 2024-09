Accoltella i genitori e tenta il suicidio nel Maceratese

agenzia

Aggressione a Gagliole, padre e figlio in gravi condizioni

GAGLIOLE, 06 SET – Un giovane di 23 anni ha ferito a coltellate in casa i genitori e poi ha tentato il suicidio ferendosi alla gola. E’ accaduto nel pomeriggio a Gagliole, piccolo Comune nel Maceratese. Sul posto le indagini sono condotte dalla Compagnia carabinieri di Camerino e dal Reparto operativo di Macerata che stanno cercando di ricostruire l’accaduto e il movente. La donna 60enne è stata portata in ospedale a Camerino e non sarebbe in pericolo di vita. Più gravi le condizioni del 23enne, per le ferite alla trachea, e del padre 65enne per lesioni da taglio a torace e addome: è in sala operatoria a Torrette di Ancona in prognosi riservata.

