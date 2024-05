Accoltella il convivente, arrestata, l’uomo è in rianimazione

agenzia

Accusa di tentato omicidio, episodio avvenuto nel cosentino

PAOLA, 09 MAG – Una 39enne ha accoltellato la notte scorsa, a Paola, il convivente, ferendolo gravemente all’addome, al collo e alle braccia. L’uomo, Francesco Di Santo, di 53 anni, di Fiumefreddo Bruzio, è stato trasportato in codice rosso ed in pericolo di vita nell’ospedale Annunziata di Cosenza dove è stato operato e dove si trova adesso in terapia intensiva e con prognosi riservata. Subito dopo l’accoltellamento, la donna, Silvia Santos Maria Do Soccorso, di nazionalità brasiliana, è stata arrestata dai carabinieri della Compagnia di Paola con l’accusa di tentato omicidio. L’aggressione è avvenuta nell’appartamento della coppia al culmine di un litigio. I carabinieri stanno svolgendo accertamenti per chiarire il contesto nel quale è maturato il tentato omicidio.

