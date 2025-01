Accoltella il marito durante una lite, fermata la moglie

agenzia

Entrambi di origine Usa, intervenuti i carabinieri Setaf

VICENZA, 26 GEN – Al culmine di una lite, una donna ha accoltellato e colpito all’addome il marito. L’episodio, secondo le prime ricostruzioni, è accaduto intorno alle 4 del mattino in una piazzola dell’autostrada A31 Valdastico Sud tra Ponte di Mossano e Albettone (Vicenza) dove la coppia si era fermata forse per chiarire la discussione. Entrambi i protagonisti sono di orgini statunitense. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 e i carabinieri della Setaf. La donna, da quanto si apprende, è trattenuta in caserma in attesa di ricostruire quanto accaduto.

