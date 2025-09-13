Accoltella il ‘patrigno’ della fidanzata, arrestato 17enne

agenzia

L'aggressione durante una lite in casa in provincia di Brescia

BRESCIA, 13 SET – È stato arrestato nella notte a Piancogno, in Valle Camonica, nel Bresciano, un 17enne accusato di tentato omicidio. Il ragazzo, fidanzato della figlia della compagna di un 45enne marocchino, avrebbe accoltellato l’uomo al termine di una lite scoppiata in casa. In un primo momento i familiari della vittima avevano parlato di un’aggressione in strada, ma le indagini dei carabinieri hanno fatto emergere numerose incongruenze nella ricostruzione. È stato così chiarito che l’accoltellamento è avvenuto durante una discussione nell’abitazione. Il 45enne, ferito all’addome con un coltello da cucina, è stato operato ed è fuori pericolo. Il minorenne, rintracciato dai militari poche ore dopo i fatti, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

