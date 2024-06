Accoltella la compagna e poi si suicida

agenzia

La donna soccorsa in strada a Roma

ROMA, 26 GIU – Avrebbe accoltellato la compagna e poi si è tolto la vita impiccandosi. Sarebbe questa l’ipotesi più accreditata al momento dagli investigatori che indagano sul ferimento di una donna dello Sri Lanka soccorsa in via Castel Cellesi, in zona Grottarossa a Roma, e dell’uomo trovato morto poco dopo in casa. Sulla vicenda indagano i carabinieri. La donna uscita in strada insanguinata è stata soccorsa da alcuni passanti. Poi la macabra scoperta dell’uomo impiccato in casa.

