Accoltella la moglie davanti alla figlia, arrestato nel Torinese

La donna è in gravi condizioni, l'aggressione a Grugliasco

TORINO, 28 MAG – Una donna di 61 anni è stata gravemente ferita a coltellate dal marito, coetaneo, questo pomeriggio intorno alle 18.30, a Grugliasco, alle porte di Torino. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l’uomo ha colpito la moglie all’addome con più fendenti, davanti alla figlia di 24 anni, che non è stata aggredita. L’aggressione è avvenuta nell’appartamento di famiglia in via Moncalieri 47, al culmine di una lite e l’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. La donna è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Molinette di Torino.

