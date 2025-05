Accoltella la moglie e tenta il suicidio nell’Avellinese

agenzia

Uomo di 92 anni aggredisce una donna di 83 anni

AVELLINO, 21 MAG – A Mercogliano, in provincia di Avellino, marito e moglie, di 92 e 83 anni, sono stati ricoverati in Codice Rosso in ospedale. Secondo quanto si apprendere dai carabinieri della locale stazione, nel corso di un litigio avvenuto all’interno dell’abitazione, l’uomo avrebbe accoltellato la moglie e poi avrebbe tentato di togliersi la vita. Indagini sono in corso. I due feriti sono stati soccorsi dai sanitari del 118 giunti sul posto con due ambulanze.

