Accoltella moglie alla schiena, arrestato 50enne in Salento

agenzia

La donna non è in pericolo di vita

VEGLIE, 20 LUG – Un uomo di 50 anni ha ferito la moglie 46enne colpendola con un coltello alla schiena nella tarda serata di ieri a Veglie, in provincia di Lecce. La donna ha chiamato i soccorsi ed è stata trasportata dal personale del 118 all’ospedale di Copertino dove è ricoverata. Non è pericolo di vita. L’aggressione è avvenuta nell’abitazione della coppia durante un litigio. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri e sottoposto al regime degli arresti domiciliari nell’abitazione di alcuni parenti. E’ accusato di tentato omicidio e anche di detenzione di droga perché in casa aveva tre piante e 900 grammi di marijuana già essiccata.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA