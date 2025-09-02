Accoltellato dal figlio 20enne nel Milanese, è grave

agenzia

Oggi nel pomeriggio, vittima avrebbe problemi psichiatrici

MILANO, 02 SET – Un uomo di 52 anni è stato accoltellato oggi pomeriggio a Vanzago, nel Milanese, dal figlio 20enne ed è ora ricoverato in gravi condizioni, cosciente, all’ospedale di Legnano. Secondo una prima ricostruzione, il giovane, secondogenito dell’uomo, attorno alle 17.45 ha inferto al padre diverse coltellate al torace e alla schiena. In casa era presente anche il primogenito, 30 anni, che ora sta rendendo la sua testimonianza ai carabinieri. Secondo quanto riferito la vittima nelle scorse settimane sarebbe stata sottoposta a un Tso.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA