Accoltellato dall’ex e dal figlio della compagna, gravissimo

agenzia

A Corsico, i due fermati dai carabinieri

MILANO, 02 GIU – E’ ricoverato all’ospedale Humanitas di Rozzano, alle porte di Milano, un 35enne originario dell’Ecuador che ieri è stato accoltellato al culmine di una lite dall’ex e dal figlio della sua compagna, una peruviana di 43 anni Il tutto è avvenuto a Corsico, in via Curiel poco prima delle 22. Fra i quattro, i due assalitori e la coppia, c’è stata una discussione al culmine della quale il 35enne è stato accoltellato con due colpi al torace e si è accasciato. L’ex compagno della donna, un peruviano di 39 anni e il figlio diciannovenne, sono scappati ma sono stati poi fermati dai carabinieri della Compagnia di Corsico. Sempre i carabinieri hanno allertato i sanitari che hanno portato il ferito all’Humanitas dove si trova ora in pericolo di vita.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA