Accoltellato in casa da convivente, grave a Treviso

agenzia

L'uomo colpito da un fendente nel corso di una lite

TREVISO, 17 MAR – Un uomo di 67 anni di Preganziol (Treviso) è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale del capoluogo per una ferita da arma da taglio ricevuta nella serata di ieri, mentre era in casa, da una conoscente, di 56 anni. La presunta responsabile del gesto è stata successivamente portata in caserma dai carabinieri. Era amica della moglie dell’uomo, defunta da qualche tempo, e l’accoltellamento pare sia avvenuto nel corso di una lite. E’ stato lo stesso ferito a chiamare i soccorsi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA