Accoltellato in centro a Latina, tre giovani in carcere

agenzia

L'episodio a novembre scorso dopo una rissa tra bande rivali

ROMA, 05 FEB – La Polizia di Latina sta eseguendo ordinanze di custodia cautelare in carcere disposte nei confronti di 3 giovani – tra i 18 e i 19 anni – che a novembre scorso parteciparono a una violenta rissa scoppiata tra gruppi rivali a Latina a seguito della quale tre persone rimasero gravemente ferite da un’arma da taglio, una delle quali finì in ospedale in condizioni gravissime e in pericolo di vita. I tre arrestati sono indagati per tentato omicidio plurimo in concorso. L’aggressione sarebbe maturata nel contesto di una lite per futili motivi tra giovanissimi appartenenti a due gruppi rivali. All’esito delle indagini sono stati deferiti a vario titolo alla Procura della Repubblica di Latina e alla Procura dei Minori di Roma 16 soggetti, nove dei quali minorenni e, per le tre posizioni più gravi, la misura cautelare in carcere. Disposti anche 10 provvedimenti amministrativi da parte del questore della provincia di Latina nei confronti di tutti i partecipanti alla rissa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA