Accoltellato in discoteca sul lungomare, grave 18enne

L'episodio nella notte a Pescara. Indagano i Carabinieri

PESCARA, 09 GIU – Un ragazzo di 18 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Pescara per le lesioni riportate dopo essere stato accoltellato in una discoteca del lungomare della città. L’episodio è avvenuto nella notte, in uno stabilimento balneare della riviera Nord. Stando alle prime informazioni, protagonista della vicenda sarebbe un gruppo di giovanissimi. Quando l’evento era finito e lo stabilimento balneare si stava svuotando, il diciottenne sarebbe stato colpito con un coltello all’addome, lungo il corridoio che porta all’uscita. Trasportato in ospedale, il giovane è stato sottoposto a intervento chirurgico. È ricoverato con prognosi riservata. Sul posto, oltre ai soccorritori, sono subito intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Pescara, al lavoro per ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili.

