Accoltellato nel Modenese, fermati due fratelli

Indagati per omicidio volontario in concorso

MODENA, 27 APR – Due fratelli sono stati sottoposti a fermo dalle forze dell’ordine a Modena in relazione all’omicidio del 37enne Jaouad Dejli avvenuto ieri a Castelnuovo Rangone. A farlo sapere, fornendo per la prima volta informazioni in merito all’accaduto 24 ore dopo i fatti, è la procura di Modena, in un comunicato di 15 righe a firma del procuratore capo Luca Masini. I due sottoposti a fermo per omicidio volontario in concorso hanno 26 e 54 anni. La vittima sarebbe stata colpita da bastonate e da almeno una coltellata all’altezza dell’inguine. L’arma del delitto, un coltello appunto, è stata sottoposta a sequestro e i due si trovano ora in carcere a Modena in attesa della convalida del fermo.

