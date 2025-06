Accordo interistituzionale tra Cnel e ministero del Turismo

agenzia

Focus su investimenti, formazione e gestione flussi stranieri

ROMA, 05 GIU – Il presidente del Cnel Renato Brunetta e la ministra del Turismo Daniela Santanchè hanno sottoscritto un accordo interistituzionale, volto a rafforzare la collaborazione istituzionale per lo sviluppo sociale ed economico del settore turistico. Fra i principali obiettivi dell’accordo: l’analisi delle ricadute sociali ed economiche degli investimenti in formazione nel settore turistico, anche attraverso il Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo; approfondire le necessità di formazione e riqualificazione degli operatori del settore sui cui il ministero del Turismo ha già avviato un profondo lavoro; la programmazione e gestione dei flussi di ingresso di lavoratori stranieri impiegati nel comparto. Per favorire l’attuazione di quanto previsto dall’accordo – spiega una nota – sarà istituito un Comitato congiunto tra il Consiglio nazionale dell’Economia e del Lavoro e il ministero del Turismo composto da sei membri (tre rappresentanti per ciascuna istituzione). “L’intesa – commenta Brunetta – è indirizzata a rafforzare un settore estremamente importante per la nostra economia. Un settore che rappresenta un importante volano di investimenti diretti e indiretti e che ha rilevanti e positivi effetti sull’occupazione, specialmente per quel che riguarda i giovani e le donne. Il turismo non è solo un motore economico, ma un elemento cruciale di coesione sociale e di sviluppo sostenibile e inclusivo nei territori, svolgendo un ruolo essenziale anche nella valorizzazione delle aree interne, spesso prive di servizi, ma ricche di storia, cultura e tradizioni. Noi vogliamo puntare in particolar modo sulla formazione e la riqualificazione del capitale umano, come leva fondamentale per accrescere la qualità del comparto e rendere il nostro Paese più competitivo rispetto ai principali competitor. Ringrazio il ministro Santanché per aver voluto avviare questa collaborazione”. “Questo protocollo – sottolinea Santanchè – rappresenta un passo significativo verso una governance più integrata e strategica del turismo italiano. La collaborazione con il Cnel, per la quale ringrazio il presidente Brunetta, ci permetterà di affrontare con maggiore efficacia le sfide legate alla formazione, all’occupazione e alla gestione dei flussi turistici, contribuendo così alla crescita sostenibile del settore”.

