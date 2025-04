Accorre sull’incidente con nuora e tre nipoti, suocero muore

agenzia

Nel reatino colto da un malore improvviso che lo ha ucciso

TORRICE, 24 APR – È corso a vedere cosa fosse accaduto alla nuora ed alle tre nipotine, rimaste coinvolte in un incidente stradale: il suocero della donna e nonno delle tre bambine, di fronte all’auto uscita di strada e ribaltatasi in un fosso, è stato colto da un malore ed è morto sul colpo. È accaduto ieri sera intorno alle 20.00 in Via Tufillo, nel comune di Torrice, nel reatino. Lì una Fiat 500 condotta da una donna 43enne residente in zona, con a bordo le tre figlie minorenni, è finita fuori strada dopo aver urtato una grata di scolo sollevata dalle forti piogge. L’auto si è ribaltata terminando la corsa in una cunetta laterale. A dare l’allarme è stata una telefonata al 112, con i Carabinieri sono intervenuti sul posto i sanitari del 118 che hanno medicato mamma e figlie: non hanno riportato ferite gravi. Poco dopo è giunto sul posto il suocero della conducente, un uomo di 70 anni. Alla vista del veicolo ribaltato e dei familiari assistiti dai soccorritori, l’anziano ha accusato un malore improvviso e si è accasciato a terra. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118, già presente: l’uomo è deceduto sul posto.

