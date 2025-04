Accusato di abusi su minore, ‘lei con stile di vita dissoluto’

agenzia

Ps, 'ragazzina e amiche ignare conseguenze di azioni scellerate'

VERCELLI, 10 APR – Un uomo di 35 anni andrà a processo a Vercelli per violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 14 anni. La notizia è anticipata dal quotidiano La Stampa, dove viene evidenziato come nei confronti dell’indagato fossero stati aperti altri due fascicoli su altrettanti abusi su minorenni, senza però arrivare a conclusione. Il caso è stato aperto grazie alle testimonianze di due amiche. In campo sono entrati quindi gli investigatori, mentre i servizi sociali seguivano già la famiglia dell’adolescente. La polizia non è riuscita però a trovare riscontri di “contatti diretti riconducibili all’indagato” con le minorenni delle quali, nell’informativa conclusiva delle indagini, vengono descritte con uno “stile di vita dissoluto tipo come assumere sostanze stupefacenti ed essere inclini ad avere rapporti intimi promiscui, tanto da ritenersi poco affidabili e con una percezione della loro sfera intima poco attenta, senza tenere conto della conseguenza delle loro azioni scellerate”. L’uomo, difeso dall’avvocata Francesca D’Urzo, era parente di una delle minorenni. Ora, da quanto si apprende, sarebbe senza fissa dimora, dunque privo di un domicilio e anche di un telefono. L’udienza preliminare è fissata per il prossimo 27 maggio a Vercelli.

