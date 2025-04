Accusato di violenza su bimba di 11 anni, arrestato

agenzia

A Mestre,ragazzina sarebbe stata aggredita all'uscita da scuola

VENEZIA, 12 APR – Un uomo di 45 anni è stato fermato dai carabinieri di Mestre con l’accusa di aver compiuto un abuso sessuale su una bambina di 11 anni, aggredita all’uscita di scuola. Il fatto sarebbe accaduto giovedì pomeriggio: dopo le indagini degli investigatori dell’Arma, l’uomo, un italiano, non del posto, con precedenti di polizia, è stato rintracciato nella notte tra giovedì e venerdì e sottoposto a fermo di iniziato di delitto. Ora è in carcere, in attesa della decisione dei magistrati.

