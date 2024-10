agenzia

In mare picco di 120 centimetri, mentre in laguna toccherà i 90

VENEZIA, 18 OTT – Anche stamane a Venezia si sono alzate le paratoie mobili del Mose, in relazione al maltempo che prosegue da due giorni. Il Centro maree del Comune ha previsto una massima in mare di 120 centimetri e in laguna di 90.

