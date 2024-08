Acqua, Molise tra regioni con maggiori reti colabrodo

agenzia

Cgia, ogni due litri immessi se ne perde uno

CAMPOBASSO, 03 AGO – In Molise, ogni 495 litri di acqua pro-capite immessi nelle reti ogni giorno, se ne perdono 267 (53,9 per cento). E’ quanto emerge da una rilevazione della Cgia di Mestre su dati Istat 2022. In questa particolare graduatoria la regione non brilla collocandosi al terzo posto in Italia dopo Basilicata (65,5 per cento) e Abruzzo (62,5 per cento). Quella più virtuosa è l’Emilia Romagna (29,7 per cento). Su scala provinciale Campobasso, con 594 litri immessi nelle reti e 394 persi (66,4 per cento), è tra i capoluoghi con la maggiore dispersione idrica. Va leggermente meglio a Isernia con 465 litri immessi nelle reti e 208 dispersi (44,8 per cento).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA