Ad Alassio una statua di Pertini in piazza dedicata a partigiani



Sindaco Melgrati, 'Un omaggio a protagonista della Liberazione'

ALASSIO, 22 SET – Nell’anniversario della nascita dell’ex presidente della Repubblica Sandro Pertini il 25 settembre 1896 a Stella (Savona), la città di Alassio lo celebrerà inaugurando una statua a grandezza naturale a lui dedicata, che verrà svelata nella sua collocazione definitiva in piazza Partigiani nell’anno dell’80/mo anniversario della Liberazione. Lo annuncia il sindaco del Comune savonese Marco Melgrati svelando in anteprima l’opera dell’artista Flavio Furlani. Alla cerimonia interverranno lo stesso sindaco, le autorità civili, militari e religiose e le associazioni del territorio savonese, terra natale dell’ex presidente. “Sarà un’occasione importante per rendere omaggio a uno dei presidenti più amati, figura immensa che ha saputo incarnare con la sua vita la forza della libertà, della giustizia, della democrazia e dell’impegno civile – commenta Melgrati -. La collocazione della statua nella piazza centrale della nostra città, dedicata ai partigiani, rappresenta un forte richiamo ai valori di libertà e democrazia che il presidente Pertini ha sempre incarnato, lui per primo partigiano durante la Resistenza, protagonista del processo di liberazione dell’Italia dal nazifascismo e della rinascita civile e democratica del nostro Paese dopo la guerra”.

