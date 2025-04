Ad Assisi attesa per Acutis, ‘una grazia nel rinnovamento’

agenzia

Sorrentino: 'La canonizzazione sarà un giorno ancora più grande'

PERUGIA, 22 APR – La canonizzazione del beato Carlo Acutis, sospesa per la morte di Papa Francesco, “sarà un giorno ancora più grande, un segno di rinnovamento”: per il vescovo della diocesi di Assisi, monsignor Domenico Sorrentino, “i disegni di Dio sono sempre imperscrutabili, ma sono disegni di una grazia sempre maggiore” ed è per questo che il giorno della canonizzazione di Carlo “sarà ancora più grande: un giorno di inizio pontificato, quindi di slancio ulteriore”. “E’ una grazia che il Signore ci fa – ha osservato il vescovo – per dare un senso a questo passaggio, a questo nuovo step, che Papa Francesco ha preparato”. Ed è una sensazione – ha sottolineato ancora il vescovo – che “oggi si sente, si tocca”, con le centinaia di giovani in visita alla tomba di Carlo, nel santuario della Spogliazione. La morte di Papa Francesco “è stata un grande dolore”, ha ammesso monsignor Sorrentino, ma è una tristezza “nella gioia cristiana” Per la canonizzazione del beato Acutis la diocesi aveva organizzato un treno speciale, in partenza da Assisi con arrivo direttamente in Vaticano. In città erano inoltre già stati allestiti diversi maxi schermi che oggi stanno trasmettendo la prima visita di Bergoglio in città nel 2013.

