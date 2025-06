Ad Aviano livello allerta inalterato, deserto l’esterno

agenzia

31°Fighter Wing,silenzio su eventuali movimenti aerei verso Iran

AVIANO, 22 GIU – Il livello di allerta alla Base Usaf di Aviano (Pordenone) è rimasto a Bravo anche dopo l’attacco ai siti nucleari in Iran. Lo apprende l’ANSA da fonti informate. Il Pubblic Affair del 31° Fighter Wing americano anche in questa circostanza non ha inteso commentare le voci circa presunti nuovi dispiegamenti di velivoli, rimandando qualsiasi chiarimento direttamente all’ufficio di Washington, a testimonianza della discrezione richiesta. Anche sui social della comunità americana non c’è traccia di possibili allerte o tensioni: i post più recenti commentano il successo della missione di esercitazione con le forze della Nato sul mar Baltico. All’esterno della Base, complici i 40 gradi al sole dell’avvio d’estate, non ci sono curiosi, così come avveniva un tempo quando i “caccia” americani partivano già armati da Aviano per raggiungere terreni di guerra nei Balcani. In questo caso, il ruolo dello stanziamento militare Usa è soltanto logistico, considerando l’enorme distanza con i luoghi strategici del conflitto. La stessa Prefettura di Pordenone non ha disposto il rafforzamento delle misure di prevenzione all’esterno della Base, ritenendo quelle attuali già adeguate anche al mutato scenario internazionale.

