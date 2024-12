Addio a Claudia Baccarini, con i suoi 114 anni era la donna più anziana d’Italia (e tra le 10 più longeve del mondo)

FAENZA

Si è spenta la notte di Natale a Faenza, città dov’era nata il 13 ottobre 1910, Claudia Baccarini, con i suoi 114 anni, la donna più anziana d’Italia. Lo si apprende dalle colonne del Resto del Carlino. Nonna Claudia è morta nella sua casa di Faenza.

Per longevità, oltre che prima in Italia, era la terza in Europa e – secondo quanto riferito dal Resto del Carlino che ha dato la notizia – tra le dieci persone più anziane del mondo.

Suo marito Pietro Baldi che fu sindaco del Comune di Faenza dal 1951 al 1956. Dalla loro unione sono nati dieci figli, con decine di nipoti e cinquanta pronipoti. I funerali si svolgeranno sabato alle 10, nella chiesa parrocchiale di San Francesco a Faenza.

Memoria storica

«La sua longevità l’ha resa un simbolo di resilienza e memoria storica per Faenza – ha deto il sindaco di Faenza, Massimo Isola, -. Fino a pochi anni fa, infatti, partecipava attivamente alla vita sociale e religiosa con uno stile sobrio ed equilibrato. Nonostante qualche piccolo acciacco tipico dell’età, ha mantenuto sempre una mente lucida e attenta. A nome della città, dell’amministrazione comunale e a titolo personale, esprimo le mie più sentite condoglianze a quanti le volevano bene e alla famiglia, con cui ero costantemente in contatto. La signora Claudia era un po’ uno dei nostri simboli e una testimone preziosa della nostra storia collettiva».