Addio a Fancy, cane antidroga della Guardia di finanza

In 9 anni di servizio a Fermo fiutati centinaia chili di droga

FERMO, 03 LUG – In prima linea nella battaglia contro il traffico di droga: centinaia di chilogrammi di stupefacenti scoperti in nove anni grazie al suo fiuto infallibile. La Finanza di Fermo dice addio a Fancy, cane delle Fiamme Gialle, protagonista di importanti operazioni anti-droga. Femmina di pastore tedesco grigione, nata nel 2016 da madre e padre “finanzieri”, presso la Scuola di allevamento e addestramento cinofilo della Guardia di Finanza di Castiglione del Lago (Perugia), si è fatta subito notare dagli istruttori per le sue qualità innate. Nel dicembre del 2017, si era classificata prima in graduatoria tra i colleghi a quatto zampe, ed era stata definitivamente arruolata con i cinofili della Finanza, a Vicenza prima e a Fermo: grazie al suo fiuto centinaia di chili di droga sono stati sottratti al mercato nero degli stupefacenti. Apprezzata anche nei servizi congiunti con le altre forze di polizia, Fancy, oltre all’attivo ruolo in numerose attività di contrasto alla droga, ha partecipato a campagne di prevenzione e di educazione al rispetto della legalità nel corso di diversi incontri con i bambini e i ragazzi degli istituti scolastici della provincia. Nulla è riuscito a fermare Fancy, se non un male incurabile a causa del quale è morta nel giro di pochi giorni dopo 9 anni di servizio. Ora Fancy lascia il timone per l’anti-droga al suo “collega” a quattro zampe Grant.

