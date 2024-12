Addio a Marika Kaufmann,moglie di Shlomo Venezia testimone Shoah

agenzia

Fondazione Museo Shoah, 'mai sottratta a impegno civile memoria'

ROMA, 07 DIC – Se n’è andata Marika Kaufmann, moglie del sopravvissuto e testimone della Shoah Shlomo Venezia. Lo ha annunciato con un post su Facebook la Fondazione Museo della Shoah. Marika, nata in Ungheria, a Budapest, durante la guerra fugge da una città all’altra. Raggiunta l’Italia appena adolescente, conosce Shlomo negli anni ’50, a Grottaferrata. Marika rimarrà accanto a Shlomo per 56 anni, fino alla dipartita del testimone della Shoah nel 2012. “Una donna straordinaria – ricorda la Fondazione nel post -. Ma Marika è stata soprattutto una grande testimone, raccontando e continuando l’opera straordinaria del marito, partecipando ai viaggi della memoria, andando nelle scuole, non sottraendosi mai all’impegno civile della trasmissione della memoria. Marika è stata una grande amica della Fondazione Museo della Shoah, e lascerà un vuoto immenso a tutti noi che l’abbiamo conosciuta”.

