Adolescente e bimbo da Gaza in ospedale infantile a Torino

Un ha un tumore alle ossa e l'altro una cardiopatia

TORINO, 09 AGO – Sono arrivati nella tarda serata di ieri a Torino, all’ospedale infantile Regina Margherita, un adolescente di 17 anni e un bambino di 3 anni provenienti da Gaza. L’ospedale italiano Umberto I del Cairo ha garantito la loro assistenza prima del trasporto che è avvenuto per via aerea nel pomeriggio di ieri. Il trasferimento dei pazienti e dei loro accompagnatori è stato effettuato dall’aeroporto militare di Bologna a Torino da personale sanitario della Regione Piemonte, individuato dalla centrale operativa 118 di torino, da personale volontario della protezione civile regionale e da personale della Croce rossa italiana. Il primo paziente, di 17 anni, presenta un tumore a carico delle ossa del bacino, mentre il secondo, un bambino di 3 anni, è affetto da una grave cardiopatia. Sono ricoverati rispettivamente nel reparto di Oncoematologia pediatrica (diretto da Franca Fagioli) e nel reparto di Cardiochirurgia pediatrica (diretto da Carlo Napoleone Pace). Ad assisterli ci sono le madri e per uno di loro tre fratelli per i quali è già stata predisposta una sistemazione. Per facilitare la comunicazione e garantire un’adeguata comprensione delle esigenze di tutti, sono già stati attivati servizi di mediazione culturale con mediatori linguistici.

