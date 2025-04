‘Adotta un cardinale’, la preghiera-sondaggio delle clarisse

agenzia

A Rimini, "non un toto papa, ma un invito a sostenerli"

BOLOGNA, 28 APR – “Abbiamo preparato uno schema di preghiera, ma, per accompagnare il ‘tuo’ cardinale, puoi pregare come preferisci”. E’ possibile farlo nella chiesa di San Bernardino a Rimini e sul sito delle clarisse riminesi. Le suore, come racconta il Resto del Carlino, invitano a scegliere un cardinale elettore e a pregare per lui in vista del conclave, “affinché, guidato dallo Spirito Santo, faccia la scelta migliore per il nuovo pontefice”, spiega suor Nella Letizia Castrucci, badessa del convento. In chiesa è comparso un tabellone con tutti i cardinali. Sul sito è possibile anche cliccare su ciascuno, collegandosi a foto e biografia dei porporati e l’invito è a scrivere il nome del prescelto nei commenti. “Ricordiamo che non si tratta di indicare il nome del prossimo papa, ma di scegliere un cardinale da accompagnare con la preghiera. Perciò invitiamo a indicare possibilmente un cardinale che non sia stato già scelto, cosicché tutti possano avere un’adozione di preghiera.”, è l’avvertimento. Ma “è inevitabile che alcuni, nella loro scelta – ammette la badessa – abbiano scritto il nome di chi vorrebbero come successore di Papa Francesco”. E finora “il nome più ricorrente è quello di Matteo Zuppi”, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei.

